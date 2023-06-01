Онколог Карасёв назвал пять типов людей, которые больше всего рискуют заболеть раком

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заподозрить развитие злокачественной опухоли на ранних стадиях сложно. Специалисты относят к первому симптому рака постоянное чувство усталости, однако зачастую это состояние связывают с недосыпом или тяжёлой работой. Онколог Иван Карасёв выделил пять групп людей, которые больше всего подвержены развитию опасной болезни, сообщает "Доктор Питер".

Фото: 100med.ru

Первое место занимают пожилые люди из-за того, что с возрастом организм человека начинает ослабевать. Способность воспроизводить клетки без ошибок существенно снижается, поэтому они начинают мутировать.

На втором месте находятся люди с пагубными привычками. Никотин и алкоголь негативно влияют на весь организм в целом, повышая риск развития раковой опухоли любого типа.

Третье место занимают люди, у которых кровные родственники болели онкологией. Рак молочной железы, матки и рак ЖКТ могут передаваться по наследству, предупредил онколог.

"Уже со старта такие люди получили ген, который отвечает за мутации", — указал Карасёв.

На четвёртом месте находятся сотрудники предприятий, где производятся токсические или радиоактивные вещества.

Также в группу риска входят люди, в организме которых есть вирус папилломы человека (ВПЧ), вирус Эпштейна-Барр, гепатит В и С. ВПЧ может привести к раку шейки матки, вирус Эпштейна-Барр — к раку носоглотки, лимфомам, раку желудка, гепатиты — к раку печени.

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