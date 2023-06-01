Эндокринолог Андрей Подзолков объяснил, почему некоторые пациенты стремительно набирают лишние килограммы.
Как отметил врач, вес может увеличиваться из-за повышенного уровня кортизола, который оказывает воздействие на "центр голода и насыщения". Именно поэтому у человека появляется желание употреблять больше пищи, уточнил эксперт.
"Когда у нас стресс, мы хотим съесть что-то очень сладенькое или очень жирненькое, чтобы максимально быстро его снять", — подчеркнул Подзолков в эфире "России 1".
Он убеждён в том, что стрессовые состояния провоцируют быстрый набор веса. Кроме того, специалист подчеркнул: повышенный уровень кортизола приводит к ухудшению состояния кожи, заболеваниям желудочно-кишечного-тракта, разрушению иммунитета и проблемам с памятью.
Ранее врач Зухра Павлова порекомендовала пить воду большими глотками для снятия напряжения.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.