Врач-эндокринолог Подзолков назвал неочевидную причину быстрого набора веса

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Андрей Подзолков объяснил, почему некоторые пациенты стремительно набирают лишние килограммы.

Фото: REX Features

Как отметил врач, вес может увеличиваться из-за повышенного уровня кортизола, который оказывает воздействие на "центр голода и насыщения". Именно поэтому у человека появляется желание употреблять больше пищи, уточнил эксперт.

"Когда у нас стресс, мы хотим съесть что-то очень сладенькое или очень жирненькое, чтобы максимально быстро его снять", — подчеркнул Подзолков в эфире "России 1".

Он убеждён в том, что стрессовые состояния провоцируют быстрый набор веса. Кроме того, специалист подчеркнул: повышенный уровень кортизола приводит к ухудшению состояния кожи, заболеваниям желудочно-кишечного-тракта, разрушению иммунитета и проблемам с памятью.

Ранее врач Зухра Павлова порекомендовала пить воду большими глотками для снятия напряжения.

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