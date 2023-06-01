Врач Брыкин предупредил россиян об опасности перенасыщения организма витаминами

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Антон Брыкин объяснил, к каким опасным заболеваниям может привести чрезмерное употребление витаминов.

Фото: pixabay.com

По его словам, витамины должны попадать в организм вместе с пищей, но очень часто из-за скудного рациона их не хватает человеку. Он отметил, что в этом случае пациенту могут назначить витаминные добавки для улучшения самочувствия или укрепления иммунитета.

Специалист подчеркнул: сегодня приём витаминов стал трендом, поэтому многие люди без назначения врача покупают те или иные добавки. Как пояснил Брыкин, гипервитаминоз негативно влияет на работу организма.

"Опаснее всего избыток жирорастворимых витаминов: A, D, E и K", — рассказал эксперт в беседе с RT.

Он также перечислил заболевания, к которым может привести бесконтрольное употребление витаминов:

Аллергические реакции;

Диспепсические расстройства;

Мочекаменная болезнь;

Сердечно-сосудистые патологии;

Онкологические заболевания.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.