Врач-диетолог Антон Брыкин объяснил, к каким опасным заболеваниям может привести чрезмерное употребление витаминов.
По его словам, витамины должны попадать в организм вместе с пищей, но очень часто из-за скудного рациона их не хватает человеку. Он отметил, что в этом случае пациенту могут назначить витаминные добавки для улучшения самочувствия или укрепления иммунитета.
Специалист подчеркнул: сегодня приём витаминов стал трендом, поэтому многие люди без назначения врача покупают те или иные добавки. Как пояснил Брыкин, гипервитаминоз негативно влияет на работу организма.
"Опаснее всего избыток жирорастворимых витаминов: A, D, E и K", — рассказал эксперт в беседе с RT.
Он также перечислил заболевания, к которым может привести бесконтрольное употребление витаминов:
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