Врач Иванов рассказал, каких людей чаще всего кусают комары

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-дерматовенеролог Роман Иванов рассказал, что комары кусают не всех людей, а некоторые намного привлекательнее для них, чем остальные. Как правило, дело здесь, в количестве выдыхаемого углекислого газа и аромате кожи, сообщает Газета.Ru.

Фото: pixabay.com

Эксперт объяснил, что человек выдыхает углекислый газ, который улавливают чувствительные обонятельные рецепторы насекомых. И чем больше его в выдыхаемом воздухе, тем активнее комары привлекаются на него.

Обычно это является причиной того, что комары чаще кусают взрослых, чем детей. Также они предпочитают людей с лишним весом и беременных, добавил доктор.

Притягивают кровососущих аммиак и молочная кислота, содержащиеся в поте. Часто поэтому они кусают в жару или когда человек занимается спортом, заключил собеседник издания.

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