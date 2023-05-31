Эффективные упражнения для создания плоского живота

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Помимо правильного питания, для создания плоского живота необходимы регулярные физические упражнения. Нутрициолог Ольга Деккер дала несколько советов читателям Pravda.Ru.

Фото: litora.jp

Кардиотренировки

Упражнения на кардиотренажёрах, таких как бег, ходьба на эллиптическом тренажере, велосипед или гребной тренажер, помогают сжигать калории и жир в области живота.

Силовые тренировки

Силовые упражнения, такие как подтягивания, отжимания и приседания, помогают укрепить мышцы и увеличить скорость метаболизма. Это поможет сжигать больше калорий и жиров в течение дня.

Упражнения на пресс

Упражнения на пресс помогают укрепить мышцы брюшной полости и сделать живот плоским и подтянутым. Классические упражнения на пресс, такие как скручивания и наклоны, могут быть очень эффективны.

Йога и пилатес

Упражнения йоги и пилатеса помогают укрепить мышцы и улучшить гибкость, что может помочь убрать живот и улучшить осанку.

Активный образ жизни

Помимо тренировок, старайтесь быть более активными в повседневной жизни. Пройдитесь пешком, поднимайтесь по лестнице вместо лифта, занимайтесь садоводством или уборкой дома. Это может помочь увеличить количество сжигаемых калорий в течение дня.

Но помните, что достижение цели требует времени и упорства. Важно находить баланс между правильным питанием, регулярными тренировками и здоровым образом жизни в целом. Если вы сталкиваетесь с какими-либо медицинскими проблемами, проконсультируйтесь с врачом перед началом новой программы питания или тренировок.

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