Врач-диетолог Ефимова перечислила гражданам РФ пять продуктов для быстрого оздоровления

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор-диетолог Анастасия Ефимова поделилась информацией о продуктах питания, которые могут помочь сбалансировать рацион и устранить дефициты.

Фото: pixabay.com

Кефир. Это ферментированный продукт, который является пробиотиком. В нём содержатся биоактивные метаболиты, которые улучшают баланс полезных бактерий в кишечнике и поддерживают здоровую микробиоту.

Зелёный чай. Этот напиток способен снизить интенсивность воспалительных процессов в организме. В нём содержатся полифенолы, которые являются мощными антиоксидантами.

Брокколи. Это продукт, способствующий поддержанию здоровой кишечной флоры и иммунитета. Он обладает противовирусными и антибактериальными свойствами. Как сообщает сайт aif.ru, регулярное потребление брокколи может помочь снизить колонизацию хеликобактера, вызывающего различные проблемы со здоровьем.

Овёс. Он содержит бета-глюкан, способствующий развитию "дружественных" бактерий в кишечнике, что благоприятно сказывается на здоровье. Овёс также помогает снизить риск заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета.

Льняное семя. Это продукт, богатый альфа-линоленовой кислотой (омегой-3), клетчаткой и лигнанами. Они способствуют снижению воспаления, помогают нормализовать пищеварение, продлевают чувство сытости и благоприятно влияют на уровень холестерина. Чтобы получить максимальную пользу, семена следует измельчить, а льняную муку хранить в холодильнике в герметичном непрозрачном контейнере.

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