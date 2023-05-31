Диетолог Елена Соломатина назвала четыре продукта, которые не рекомендуется употреблять с алкоголем, сообщает информационное агентство "Лайф".
"Зачастую женщины предпочитают закусывать сладкий ликёр тортом, пирожными, конфетками и прочими сладостями. В таком случае существует риск быстрого опьянения, поскольку организм в первую очередь будет обрабатывать сахар, а алкоголь задержится в организме на более длительное время, нанося больше вреда", — объяснила доктор.
Соломатина также раскритиковала закуски, такие как салаты или овощная нарезка, утверждая, что алкоголь "не ощутит" их влияния. Врач добавила, что овощи практически не задерживаются в желудке, поэтому употребление алкоголя без закуски эквивалентно.
Касательно блюд, которые не сочетаются с алкоголем, диетолог назвала жирное, острое и солёное. Соломатина пояснила, что жирная пища замедляет усвоение алкоголя, однако после растворения жирового слоя всё употреблённое алкогольное содержимое моментально всасывается в кровь.
"Если бы это происходило постепенно, печень могла бы спокойно выделять ферменты и постепенно разлагать алкоголь", — отметила доктор.
Острая и солёная закуска, по словам специалиста, не играет особой роли. Кроме того, соль задерживает жидкость в организме.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.