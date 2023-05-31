Названы четыре худшие закуски к алкоголю

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Елена Соломатина назвала четыре продукта, которые не рекомендуется употреблять с алкоголем, сообщает информационное агентство "Лайф".

Фото: Pickled cucumber Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

"Зачастую женщины предпочитают закусывать сладкий ликёр тортом, пирожными, конфетками и прочими сладостями. В таком случае существует риск быстрого опьянения, поскольку организм в первую очередь будет обрабатывать сахар, а алкоголь задержится в организме на более длительное время, нанося больше вреда", — объяснила доктор.

Соломатина также раскритиковала закуски, такие как салаты или овощная нарезка, утверждая, что алкоголь "не ощутит" их влияния. Врач добавила, что овощи практически не задерживаются в желудке, поэтому употребление алкоголя без закуски эквивалентно.

Касательно блюд, которые не сочетаются с алкоголем, диетолог назвала жирное, острое и солёное. Соломатина пояснила, что жирная пища замедляет усвоение алкоголя, однако после растворения жирового слоя всё употреблённое алкогольное содержимое моментально всасывается в кровь.

"Если бы это происходило постепенно, печень могла бы спокойно выделять ферменты и постепенно разлагать алкоголь", — отметила доктор.

Острая и солёная закуска, по словам специалиста, не играет особой роли. Кроме того, соль задерживает жидкость в организме.

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