Гастроэнтеролог Кашух опровергла основное заблуждение насчёт диабета

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух развеяла главное заблуждение людей, страдающих сахарным диабетом.

Фото: REX/ Shutterstock

Эксперт заверила, что у диабетиков нет необходимости полностью прекращать есть сладкое, нужно просто ограничить его употребление, и заменить "быстрые" углеводы на "медленные".

Гастроэнтеролог рассказала, что достаточно просто пересмотреть своё ежедневное меню, сделав акцент на правильном питании.

"Не нужно совсем отказываться от любимых десертов, но важно ограничить их употребление, как и сахара в целом. Вместо блюд, содержащих "быстрые" углеводы, врачи рекомендуют употреблять продукты, в которых углеводы расщепляются медленно. Например, цельнозерновые макароны, бурый рис", — сказала Кашух, слова которой приводит портал "Доктор Питер".

Гастроэнтеролог добавила, что при сахарном диабете любого типа не стоит ни от чего отказываться, однако питаться нужно разумно, с учётом своего состояния и уровня сахара в крови.

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