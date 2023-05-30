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Гастроэнтеролог Кашух опровергла основное заблуждение насчёт диабета

1:05
Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух развеяла главное заблуждение людей, страдающих сахарным диабетом.

Гастроэнтеролог Кашух опровергла основное заблуждение насчёт диабета
Фото: REX/ Shutterstock

Эксперт заверила, что у диабетиков нет необходимости полностью прекращать есть сладкое, нужно просто ограничить его употребление, и заменить "быстрые" углеводы на "медленные".

Гастроэнтеролог рассказала, что достаточно просто пересмотреть своё ежедневное меню, сделав акцент на правильном питании.

"Не нужно совсем отказываться от любимых десертов, но важно ограничить их употребление, как и сахара в целом. Вместо блюд, содержащих "быстрые" углеводы, врачи рекомендуют употреблять продукты, в которых углеводы расщепляются медленно. Например, цельнозерновые макароны, бурый рис", — сказала Кашух, слова которой приводит портал "Доктор Питер".

Гастроэнтеролог добавила, что при сахарном диабете любого типа не стоит ни от чего отказываться, однако питаться нужно разумно, с учётом своего состояния и уровня сахара в крови.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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