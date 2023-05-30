Гастроэнтеролог Кашух раскрыла, чем опасен белый и жёлтый налёт на языке

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, какой налёт на языке может сигнализировать о наличии проблем со здоровьем. Ни в коем случае нельзя игнорировать патологический налёт на языке, который бывает разного цвета — от густого белого до липкого чёрного, сообщает Газета.Ru.

Фото: pixabay.com

Эксперт объяснила, что часто цвет языка изменяется при инфекционных заболеваниях. При скарлатине, например, на языке образуется плотный серо-белый или желтоватый налёт. Серо-белые плёнки на языке видны и при дифтерии.

Такой же цвет языка может быть при язве желудка, гастрите и других болезнях органов ЖКТ. При болезнях печени слизистая оболочка языка, окрашиваются в характерный жёлтый цвет, добавила доктор.

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Белый налет на языке