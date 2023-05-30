Физиотерапевт Светлана Малиновская рассказала, как привести в норму расшалившиеся нервы.
Медик уверена, что вернуть себе хорошее самочувствие можно с помощью тишины и темноты.
Ранее сообщалось о пользе спортивной медицины.
Врач объяснила, что благотворное воздействие на человека тишины известно с древности. Тишина способствует снятию напряжения и стимулирует работу мозга.
"Перед выпиской я советую многим пациентам больше времени уделять себе, если есть желание и время — посидеть в темной прохладной комнате или полумраке", — цитирует слова физиотерапевта Общественная Служба Новостей.
Она отметила, что в темноте зрительные фоторецепторы не посылают в мозг сигналов, поэтому нервная система отдыхает и "перезагружается".
Практика "погружения в себя" в темноте и тишине, по словам Малиновской, популярна в Индии.
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