Физиотерапевт назвала два фактора для восстановления здоровья

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Физиотерапевт Светлана Малиновская рассказала, как привести в норму расшалившиеся нервы.

Фото: pixabay.com

Медик уверена, что вернуть себе хорошее самочувствие можно с помощью тишины и темноты.

Ранее сообщалось о пользе спортивной медицины.

Врач объяснила, что благотворное воздействие на человека тишины известно с древности. Тишина способствует снятию напряжения и стимулирует работу мозга.

"Перед выпиской я советую многим пациентам больше времени уделять себе, если есть желание и время — посидеть в темной прохладной комнате или полумраке", — цитирует слова физиотерапевта Общественная Служба Новостей.

Она отметила, что в темноте зрительные фоторецепторы не посылают в мозг сигналов, поэтому нервная система отдыхает и "перезагружается".

Практика "погружения в себя" в темноте и тишине, по словам Малиновской, популярна в Индии.

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Нужно ли спать в темноте