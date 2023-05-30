При отдыхе на природе важно помнить о повышенном риске заражения клещевыми инфекциями. Невролог из Центра лечения клещевых инфекций New Hospital Анастасия Клименко перечислила некоторые симптомы, на которые следует обратить внимание после прогулок или при удалении клеща.
При появлении лихорадки, озноба, мышечной слабости, боли в мышцах, тошноте, рвоте, общей слабости и повышенной утомляемости можно говорить о заражении данной инфекцией.
При болезни Лайма помимо перечисленных симптомов появляются кольцевидные мигрирующие высыпания на коже, которые распространяется и вызывают зуд.
"Внимательно осматривайте себя каждый день. Клещ, заражённый клещевым энцефалитом, местно на коже никак не проявляет себя. А если он переносчик болезни Лайма, в месте присасывания появляется типичная кольцевидная мигрирующая эритема", — советует Клименко в беседе с Е1.RU.
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