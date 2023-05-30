Е1.RU: невролог Клименко перечислила гражданам РФ признаки клещевого энцефалита и болезни Лайма

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При отдыхе на природе важно помнить о повышенном риске заражения клещевыми инфекциями. Невролог из Центра лечения клещевых инфекций New Hospital Анастасия Клименко перечислила некоторые симптомы, на которые следует обратить внимание после прогулок или при удалении клеща.

Фото: ria.ru

При появлении лихорадки, озноба, мышечной слабости, боли в мышцах, тошноте, рвоте, общей слабости и повышенной утомляемости можно говорить о заражении данной инфекцией.

При болезни Лайма помимо перечисленных симптомов появляются кольцевидные мигрирующие высыпания на коже, которые распространяется и вызывают зуд.

"Внимательно осматривайте себя каждый день. Клещ, заражённый клещевым энцефалитом, местно на коже никак не проявляет себя. А если он переносчик болезни Лайма, в месте присасывания появляется типичная кольцевидная мигрирующая эритема", — советует Клименко в беседе с Е1.RU.

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Симптомы клещевого энцефалита