Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Пленный солдат ВСУ рассказал о гибели сослуживцев из-за неисправных гаубиц М777 образца НАТО
Американский сенатор Грэм обрадовался, что разозлил российских властей поддержкой Украины
Опубликовано первое видео уничтожения дрона-камикадзе над подмосковной Рублевкой
Губернатор Воробьёв: в Московской области работает ПВО
Диетолог Стародубова рассказала россиянам, как сделать окрошку полезней
Марочко: в Харьков прибыли подразделения, состоящие из иностранных наёмников
Появилось видео уничтожения полевого штаба с офицерами и иностранными наёмниками ВСУ
РИАН: эксперты назвали города РФ и мира, где россияне бронируют отели в последний момент
Гастроэнтеролог Вялов назвал полезную закуску за копейки, очищающую кишечник

Врач Мамонтов показал простую тренировку для снижения давления, сахара и веса, которой 1000 лет

1:02
Здоровье

Врач-ортопед Виктор Мамонтов рассказал об одном простом упражнении, которое поможет снизить одновременно высокое давление, сахар и вес. По словам доктора, тренировке уже как минимум 1000 лет.

Врач Мамонтов показал простую тренировку для снижения давления, сахара и веса, которой 1000 лет
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Это интервальная ходьба, которая представляет собой чередование быстрой ходьбы (30 шагов) с медленной (40-50 шагов), объяснил специалист на своём YouTube-канале.

Таким образом нужно проходить около двух километров, выполняя тренировку два-три раза в неделю. Через месяц появятся результаты в виде устойчивого снижения артериального давления в покое после физической нагрузки. Также снизится сахар и уменьшиться вес на пять-шесть килограммов, добавил врач.

Он отметил, что благодаря этой нехитрой тренировке укрепятся сердечная мышца и сосуды. А интервальные прогулки будут выполнять роль бета-блокаторов — лекарств, которые принимают люди с сердечной недостаточностью.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Простая тренировка для снижения давления, сахара и веса, которой 1000 лет
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
"Мало не покажется": эксперты назвали главные цели ВКС РФ на Украине

Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.

Эксперты объяснили, какие "экзотические" ракеты ВКС РФ атаковали Киев
"ГЛАС.RU": туристка из РФ посетила Египет и рассказала о хамском отношении к россиянам
Туристка из РФ посетила Египет и рассказала о хамском отношении к россиянам
По Киеву наносится удар неизвестными экзотическими ракетами
Опубликованы кадры уничтожения БТР с бойцами ВСУ
ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов
"Все люди, всем надо жить": турист рассказал об отношении грузин к россиянам
Гладков призвал присоединить Харьков к Белгородской области: обстрелов не будет
Киркоров назвал комика Азамата Мусагалиева филиппинским Ельциным
Киркоров назвал комика Азамата Мусагалиева филиппинским Ельциным
Последние материалы
Американский сенатор Грэм обрадовался, что разозлил российских властей поддержкой Украины
Опубликовано первое видео уничтожения дрона-камикадзе над подмосковной Рублевкой
Губернатор Воробьёв: в Московской области работает ПВО
Диетолог Стародубова рассказала россиянам, как сделать окрошку полезней
Марочко: в Харьков прибыли подразделения, состоящие из иностранных наёмников
Появилось видео уничтожения полевого штаба с офицерами и иностранными наёмниками ВСУ
РИАН: эксперты назвали города РФ и мира, где россияне бронируют отели в последний момент
Гастроэнтеролог Вялов назвал полезную закуску за копейки, очищающую кишечник
ВСУ атакуют Москву дронами: армия России отражает удар
Американский журналист Моррис заявил о разрушительном ударе Путина по Западу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников