Врач-ортопед Виктор Мамонтов рассказал об одном простом упражнении, которое поможет снизить одновременно высокое давление, сахар и вес. По словам доктора, тренировке уже как минимум 1000 лет.
Это интервальная ходьба, которая представляет собой чередование быстрой ходьбы (30 шагов) с медленной (40-50 шагов), объяснил специалист на своём YouTube-канале.
Таким образом нужно проходить около двух километров, выполняя тренировку два-три раза в неделю. Через месяц появятся результаты в виде устойчивого снижения артериального давления в покое после физической нагрузки. Также снизится сахар и уменьшиться вес на пять-шесть килограммов, добавил врач.
Он отметил, что благодаря этой нехитрой тренировке укрепятся сердечная мышца и сосуды. А интервальные прогулки будут выполнять роль бета-блокаторов — лекарств, которые принимают люди с сердечной недостаточностью.
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