Правильная "заправка" для окрошки позволит снизить калорийность продукта, заявила диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. По словам врача, кроме того, в летнюю жару лучше использовать нежирные сорта мяса.
Как подчеркнула диетолог, лучше всего заменить квас на кефир, и добавить больше овощей в блюдо. Это позволит снизить калорийность окрошки на 30 процентов.
Кроме того, для заправки можно использовать и другие кисломолочные продукты:
"С добавлением нежирных сортов мяса и достаточного количества свежих овощей и зелени не только позволяет в среднем уменьшить калорийность блюда на 20-30 процентов, но и сделать его более полезным", — пояснила диетолог РИА Новости.
Колбасу и ветчину лучше заменить говядиной или курицей, сообщила врач.
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