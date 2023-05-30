Диетолог Стародубова рассказала россиянам, как сделать окрошку полезней

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Правильная "заправка" для окрошки позволит снизить калорийность продукта, заявила диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. По словам врача, кроме того, в летнюю жару лучше использовать нежирные сорта мяса.

Фото: ya.ru

Как подчеркнула диетолог, лучше всего заменить квас на кефир, и добавить больше овощей в блюдо. Это позволит снизить калорийность окрошки на 30 процентов.

Кроме того, для заправки можно использовать и другие кисломолочные продукты:

Тан,

Айран.

"С добавлением нежирных сортов мяса и достаточного количества свежих овощей и зелени не только позволяет в среднем уменьшить калорийность блюда на 20-30 процентов, но и сделать его более полезным", — пояснила диетолог РИА Новости.

Колбасу и ветчину лучше заменить говядиной или курицей, сообщила врач.

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