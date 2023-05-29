Нутрицолог рассказала, какие продукты помогут убрать живот

Нутрициолог Ольга Деккер дала читателям Pravda.Ru несколько советов по правильному питанию, которые могут помочь убрать живот:

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Сократите потребление углеводов. Уменьшите потребление быстрых углеводов, таких как сахар, сладости, белый хлеб, паста и крупы, и замените их на комплексные углеводы, такие как овощи, фрукты и злаки. Употребляйте углеводы с низким гликемическим индексом, которые обеспечат постепенное высвобождение энергии и помогут уменьшить чувство голода.

Уменьшите потребление быстрых углеводов, таких как сахар, сладости, белый хлеб, паста и крупы, и замените их на комплексные углеводы, такие как овощи, фрукты и злаки. Употребляйте углеводы с низким гликемическим индексом, которые обеспечат постепенное высвобождение энергии и помогут уменьшить чувство голода. Увеличьте потребление белков. Употребляйте достаточное количество белковых продуктов, таких как мясо, рыба, яйца, бобовые и молочные продукты. Белки помогают поддерживать мышечную массу, которая является важной для поддержания высокого уровня метаболизма и сжигания жиров.

Употребляйте достаточное количество белковых продуктов, таких как мясо, рыба, яйца, бобовые и молочные продукты. Белки помогают поддерживать мышечную массу, которая является важной для поддержания высокого уровня метаболизма и сжигания жиров. Увеличьте потребление овощей и фруктов. Они богаты витаминами, минералами и антиоксидантами и при этом содержат небольшое количество калорий. Овощи и фрукты также содержат растительные волокна, которые помогают улучшить пищеварение и уменьшить чувство голода.

Они богаты витаминами, минералами и антиоксидантами и при этом содержат небольшое количество калорий. Овощи и фрукты также содержат растительные волокна, которые помогают улучшить пищеварение и уменьшить чувство голода. Ограничьте потребление жиров. Употребляйте здоровые жиры, такие как оливковое масло, авокадо, орехи и семена, и избегайте ненасыщенных жиров, которые могут повышать уровень холестерина.

Употребляйте здоровые жиры, такие как оливковое масло, авокадо, орехи и семена, и избегайте ненасыщенных жиров, которые могут повышать уровень холестерина. Пейте больше воды. Это помогает улучшить пищеварение, уменьшить чувство голода и ускорить метаболизм. Употребляйте не менее 8 стаканов воды в день.

Это помогает улучшить пищеварение, уменьшить чувство голода и ускорить метаболизм. Употребляйте не менее 8 стаканов воды в день. Ограничьте потребление алкоголя и газированных напитков. Они содержат большое количество калорий и могут привести к накоплению жира в области живота.

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