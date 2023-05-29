МК: учёные США заявили, что во время пандемии 60 процентов больных получали неверное лечение

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В пандемию COVID-19 около 60% больных лечили неправильно, что привело к массовым смертям. Об этом сообщают данные Национального института здравоохранения в Чикаго.

Фото: vn-med.ru

После изучения образцов аутопсии умерших от коронавируса в госпиталях учёные пришли к выводу, что в 90% случаев обнаруживались следы бактериальной пневмонии, связанной с применением аппарата искусственной вентиляции лёгких. То есть все эти люди скончались в результате вторичной инфекции, которая была вызвана применением данного оборудования для ИВЛ.

Ещё одним открытием стало то, что в 59% случаев болезнь, которую зафиксировали как COVID-19, была вызвана респираторными заболеваниями, отличными от коронавируса. Неверная постановка диагноза привела к подключению людей к ИВЛ, что заканчивалось для них летальным исходом.

"Данные свидетельствовали о том, что вторичная пневмония присутствует до 40%, а пневмония или диффузное повреждение альвеол присутствует более чем в 90% образцов для аутопсии", — приводит данные исследований "МК".

Эти наблюдения говорят о том, что были обнаружены высокие показатели пневмонии, связанной с ИВЛ.

В материале отмечается, что медикам было проще придерживаться официального протокола, даже если было необходимо использование другого подхода. Большой поток больных не позволял уделить внимание каждому человеку.

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