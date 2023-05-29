Эпидемиолог Тихонова напомнила об опасности не вынесенного вовремя мусора

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам врача-эксперта по эпидемиологии Дарьи Тихоновой, если регулярно не выносить из дома мусор, он может стать источником целого ряда заболеваний.

Фото: Пресс служба компании "Хартия"

Эксперт напомнила, что быстрее всего разлагаются пищевые отходы. В них с невероятной скоростью начинают развиваться плесневые грибы, являющиеся источником опасных микотоксинов. В результате жильцы могут заразиться инфекционным заболеванием аспергиллез — грибковой инфекцией, развивающейся в лёгких.

Помимо этого, а пищевых отходах могут завестись насекомые, которые могут принести в дом любые патогенные микроорганизмы, пишет сайт aif.ru.

Также Тихонова посоветовала регулярно осматривать холодильник, чтобы вовремя выбрасывать просроченные продукты, которые уже начали портиться и которые могут стать источником пищевой токсикоинфекции.

Помимо этого, эпидемиолог посоветовала разобрать кладовку, выбросив оставшиеся после ремонта лаки и краски, испарениями которых крайне нежелательно дышать, и следить, чтобы дома не скапливались отслужившие своё батарейки, которые со временем начинают выделять токсичные элементы. Их нужно относить в специальные контейнеры для последующей утилизации.

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