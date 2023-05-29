MF: невролог Алёхина назвала безошибочный признак, указывающий на инсульт

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если распознать инсульт на ранней стадии, высок шанс избежать его серьёзных последствий. Об этом напомнила врач-невролог Александра Алёхина.

Фото: ya.ru

Когда речь идёт об инсульте, промедление и в прямом, и в переносном смысле смерти подобно, ведь счёт времени здесь идёт на минуты.

"Чем дольше это остается без лечения, тем выше риск серьезного необратимого повреждения", — сказала Алёхина в разговоре с "МедикФорумом".

Врач напомнила, что диагностированный на ранней стадии инсульт поддаётся медикаментозному лечению.

"Типичными симптомами могут быть внезапные сильные головные боли, головокружение и признаки паралича", — подчеркнула медик.

Алёхина добавила, что также могут быть нарушены речь и зрение.

Невролог отметила, что в случае с инсультом при попытке улыбнуться лицо искажает гримаса, у человека не получается поднять разом обе руки, появляются проблемы с речью. Если наблюдается что-то подобное, нужно как можно скорее позвонить в скорую.

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Первые симптомы и признаки инсульта: как распознать инсульт?