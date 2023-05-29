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Онколог Круглый рассказал, что нужно делать, чтобы защититься от рака

1:09
Здоровье

Член Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, детский врач-онколог, заслуженный врач РФ Владимир Круглый рассказал о главном коварстве рака.

Онколог Круглый рассказал, что нужно делать, чтобы защититься от рака
Фото: https://ru.wikipedia.org/

Эксперт обратил внимание, что при развитии онкологии часто отсутствуют какие-либо симптомы.

"Онкологические заболевания проявляются разными симптомами. Самая большая опасность онкологических заболеваний заключается в том, что многие из них очень длительное время протекают бессимптомно. Поэтому очень важно проходить диспансеризацию", — сказал Круглый в беседе с Радио 1.

Врач напомнил, что сразу нужно обращаться к врачу при обнаружении у себя любого новообразования, изменениях в родинке, или любых других, даже самых неспецифичных признаках. При этом другие виды онкологии обнаруживаются только во время прохождения диагностики на специальной аппаратуре.

Онколог посоветовал вести здоровый образ жизни и следить за весом, отметив при этом, что это, конечно, не даёт стопроцентной защиты от возникновения рака.

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Основные симптомы рака. Как распознать онкологию? / Доктор Виктор
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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