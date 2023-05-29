Нутрициолог Государева назвала витамины, которые стоит пропить перед важными экзаменами

Клинический нутрициолог и руководитель медицинской комиссии специализированного маркетплейса витаминов Анна Государева рассказала Газете.Ru, что принятие Омега-3, коэнзима Q10 и включение в рацион продуктов с высоким содержанием витаминов группы В и магния помогут мобилизовать мозг и справиться с тревогой перед экзаменами.

Фото: pixabay.com

По словам эксперта, Омега-3 помогает улучшить когнитивные функции и справиться с перевозбуждением и нервным напряжением. Коэнзим Q10, в свою очередь, стимулирует производство энергии в митохондриях клеток, что также положительно влияет на мыслительные способности.

Чтобы избавиться от нервного напряжения, специалист рекомендует принимать ванны с магниевой солью. Это помогает расслабить тело, выводит токсины и способствует качественному сну, особенно важному перед экзаменами. Собеседник издания также отметила, что перед экзаменами следует спать не менее 7-8 часов в сутки.

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