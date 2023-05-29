Онколог Пономарёва объяснила, в каких случаях пятно на лице может сигнализировать о раке кожи

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онколог Светлана Пономарёва рассказала, что если на лице появилось пятно и оно не исчезает, это может быть симптомом рака кожи.

Фото: https://laopinion.com/

Особенное внимание, по словам медика, нужно обратить на активно растущее пятно, которое зудит, чешется, шелушится и доставляет неприятные ощущения.

"Ко мне обратилась знакомая, у неё было пятно на лице. Я ей сказала, что надо на гистологию обязательно. Оказалось — рак. Нужно бить тревогу, если пятно появилось недавно и стало активно расти, есть дискомфорт, зуд, шелушение активное", — сказала Пономарёва в разговоре с порталом "Почему болит".

Онколог порекомендовала в таких случаях не тянуть, не пытаться сделать что-то самостоятельно, а сразу проконсультироваться с врачом.

Также Пономарёва напомнила, насколько важен грамотный ежедневный уход за кожей, которую необходимо очищать деликатными средствами, не пересушивающими её, и не подвергать слишком частому воздействию горячей воды во время приёма ванн или посещения бани.

Врач добавила, что оптимальным решением является принятие тёплого душа, после которого на кожу обязательно нужно нанести питательное, увлажняющее или восстанавливающее средство. По словам онколога, такая привычка является профилактикой многих заболеваний.

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