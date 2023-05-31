Говяжий стейк — не только вкусное, но и полезное блюдо, сообщает dietology.pro.
Богатое содержание белка
В стейке из мраморной говядины на 100 г приходится 16 г белка, а обычный говяжий стейк содержит 23 г белка на 100 г.
Помогает при железодефицитной анемии
Этим заболеванием страдает несколько миллиардов человек из 8-миллиардного населения планеты. Говяжье мясо является основным продуктом, который следует включить в рацион для нормализации уровня железа.
Богато витаминами и микроэлементами
Независимо от способа приготовления, стейк содержит примерно в 10 раз больше витамина B4, чем цельнозерновые продукты. Он также содержит цинк и жиры, которые способствуют усвоению витаминов A, B, C и D.
Здоровые зубы
Говядина богата фосфором, который способствует укреплению зубной эмали.
Психоэмоциональное состояние
Питание, богатое белками, жирами и углеводами, обеспечивает организм энергией. Говяжий стейк также содержит витамин B12, который способствует сопротивляемости стрессу.
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