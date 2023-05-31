Топ-5 полезных свойств говяжьего стейка

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Говяжий стейк — не только вкусное, но и полезное блюдо, сообщает dietology.pro.

Фото: pixabay. com

Чем полезен стейк

Богатое содержание белка

В стейке из мраморной говядины на 100 г приходится 16 г белка, а обычный говяжий стейк содержит 23 г белка на 100 г.

Помогает при железодефицитной анемии

Этим заболеванием страдает несколько миллиардов человек из 8-миллиардного населения планеты. Говяжье мясо является основным продуктом, который следует включить в рацион для нормализации уровня железа.

Богато витаминами и микроэлементами

Независимо от способа приготовления, стейк содержит примерно в 10 раз больше витамина B4, чем цельнозерновые продукты. Он также содержит цинк и жиры, которые способствуют усвоению витаминов A, B, C и D.

Здоровые зубы

Говядина богата фосфором, который способствует укреплению зубной эмали.

Психоэмоциональное состояние

Питание, богатое белками, жирами и углеводами, обеспечивает организм энергией. Говяжий стейк также содержит витамин B12, который способствует сопротивляемости стрессу.

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