Грецкий орех обладает высоким содержанием растительных жиров, белков, пищевых волокон и витаминов. Однако он также является высококалорийным продуктом, поэтому эксперты из Роскачества рекомендуют употреблять не более 1-3 орехов в день.
Грецкий орех содержит жирорастворимые витамины А, Е, витамины группы В, а также витамины С, РР и К. Он богат цинком и йодом. Грецкий орех рекомендуется для укрепления иммунной системы, поддержания здоровья эндокринной и половых желёз, а также щитовидной железы. Благодаря содержанию калия и магния грецкие орехи полезны при заболеваниях сердца и сосудов.
Они также оказывают положительное воздействие на функционирование мозга, так как содержат больше Омега-3, чем любые другие орехи. Фолиевая кислота и витамины группы В:
Грецкие орехи также полезны при сахарном диабете, запорах, псориазе, атеросклерозе и подагре.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.