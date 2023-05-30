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Эксперты Роскачества рассказали о вреде и пользе грецкого ореха

1:13
Здоровье

Грецкий орех обладает высоким содержанием растительных жиров, белков, пищевых волокон и витаминов. Однако он также является высококалорийным продуктом, поэтому эксперты из Роскачества рекомендуют употреблять не более 1-3 орехов в день.

Эксперты Роскачества рассказали о вреде и пользе грецкого ореха
Фото: REX/Shutterstock

Грецкий орех содержит жирорастворимые витамины А, Е, витамины группы В, а также витамины С, РР и К. Он богат цинком и йодом. Грецкий орех рекомендуется для укрепления иммунной системы, поддержания здоровья эндокринной и половых желёз, а также щитовидной железы. Благодаря содержанию калия и магния грецкие орехи полезны при заболеваниях сердца и сосудов.

Они также оказывают положительное воздействие на функционирование мозга, так как содержат больше Омега-3, чем любые другие орехи. Фолиевая кислота и витамины группы В:

  • благотворно влияют на нервную систему,
  • помогают справиться со стрессом и депрессией,
  • а также помогают бороться с бессонницей.

Грецкие орехи также полезны при сахарном диабете, запорах, псориазе, атеросклерозе и подагре.

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Вред грецких орехов! Кому нельзя есть грецкие орехи!
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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