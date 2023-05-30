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Диетолог рассказала, кому нельзя класть в пищу специи

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Здоровье

Диетолог Оксана Дмитриева выделила три группы людей, которым употребление добавок и специй в пищу может принести больше вреда, чем пользы. По её словам, следует воздержаться от использования приправ людям с избыточным весом, так как они могут усилить аппетит, сообщают "Кубанские новости".

Диетолог рассказала, кому нельзя класть в пищу специи
Фото: mosoah.com

Пряности не рекомендуются людям с диагностированной язвой желудка или острым гастритом, так как они могут вызвать внутреннее кровотечение.

Также не следует увлекаться ими тем, кто страдает синдромом раздражённого кишечника, так как приправы могут только усугубить проблему.

Кроме того, врач предупреждает о возможных опасностях, связанных с использованием специй. Дело в том, что добавки могут вызвать аллергические реакции, которые проявляются в виде крапивницы, отёка Квинке и даже бронхиальной астмы.

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Зачем нужны СПЕЦИИ? Польза и вред приправ и специй.
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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