Диетолог рассказала, кому нельзя класть в пищу специи

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Оксана Дмитриева выделила три группы людей, которым употребление добавок и специй в пищу может принести больше вреда, чем пользы. По её словам, следует воздержаться от использования приправ людям с избыточным весом, так как они могут усилить аппетит, сообщают "Кубанские новости".

Фото: mosoah.com

Пряности не рекомендуются людям с диагностированной язвой желудка или острым гастритом, так как они могут вызвать внутреннее кровотечение.

Также не следует увлекаться ими тем, кто страдает синдромом раздражённого кишечника, так как приправы могут только усугубить проблему.

Кроме того, врач предупреждает о возможных опасностях, связанных с использованием специй. Дело в том, что добавки могут вызвать аллергические реакции, которые проявляются в виде крапивницы, отёка Квинке и даже бронхиальной астмы.

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