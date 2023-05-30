Диетолог Марина Сорокина крайне негативно оценила стремления большинства пенсионеров в России сокращать свой рацион питания. По её мнению, это неправильное отношение к себе и своему здоровью.
Специалист пояснила, что употребление одних и тех же продуктов приведёт к дефициту важных питательных веществ в организме, таких как витамины и микроэлементы.
"Скудный рацион можно определить не только по результатам анализов крови, но и по поведению человека, замедлению его мыслительных процессов. Люди, не получающие достаточное количество важных витаминов, становятся более вялыми, часто подвержены заболеваниям и имеют плохое настроение", — цитируют "Кубанские новости" Сорокину.
По словам врача, для всех пожилых людей, особенно страдающих хроническими заболеваниями, крайне важно максимально разнообразить свой рацион питания. Ежедневно следует употреблять продукты, содержащие белки, жиры и углеводы. Рацион обязательно должен включать свежие овощи и фрукты, богатые пищевыми волокнами, полезными для желудочно-кишечного тракта.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.