Врач рассказала, какие продукты помогут сохранить бодрость после 60

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Марина Сорокина крайне негативно оценила стремления большинства пенсионеров в России сокращать свой рацион питания. По её мнению, это неправильное отношение к себе и своему здоровью.

Фото: yamal-media.ru

Специалист пояснила, что употребление одних и тех же продуктов приведёт к дефициту важных питательных веществ в организме, таких как витамины и микроэлементы.

"Скудный рацион можно определить не только по результатам анализов крови, но и по поведению человека, замедлению его мыслительных процессов. Люди, не получающие достаточное количество важных витаминов, становятся более вялыми, часто подвержены заболеваниям и имеют плохое настроение", — цитируют "Кубанские новости" Сорокину.

По словам врача, для всех пожилых людей, особенно страдающих хроническими заболеваниями, крайне важно максимально разнообразить свой рацион питания. Ежедневно следует употреблять продукты, содержащие белки, жиры и углеводы. Рацион обязательно должен включать свежие овощи и фрукты, богатые пищевыми волокнами, полезными для желудочно-кишечного тракта.

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