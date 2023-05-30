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Диетолог рассказала о вреде и пользе свежевыжатых соков

1:18
Здоровье

Оксана Дмитриева, специалист в области диетологии, заявила о несомненной пользе свежих овощей и фруктов по сравнению с соками. По мнению эксперта, в самих продуктах содержится большое количество витаминов, однако механическая обработка приводит к потере многих из них, сообщают "Кубанские новости".

Диетолог рассказала о вреде и пользе свежевыжатых соков
Фото: vk.com

Эксперт пояснила, что свежевыжатый сок содержит критически малое количество витамина С, который при этом присутствует в избытке в большинстве фруктов и овощей.

"Потери" витамина происходят в процессе приготовления сока, так как воздействие воздуха и света во время механической обработки фруктов и овощей приводит к разрушению этого важного элемента. Кроме того, свежевыжатые соки лишены полезной клетчатки. Пищевые волокна практически полностью остаются в отходах, то есть выбрасываются", — отметила диетолог.

Кроме того, свежевыжатые соки содержат больше калорий по сравнению с таким же объёмом соответствующих фруктов и овощей. Например, для приготовления 180-200 г апельсинового сока потребуется как минимум 360-400 г свежих апельсинов.

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Вред Свежевыжатых Соков (Свежевыжатые Соки Польза или Вред)
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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