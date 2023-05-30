Оксана Дмитриева, специалист в области диетологии, заявила о несомненной пользе свежих овощей и фруктов по сравнению с соками. По мнению эксперта, в самих продуктах содержится большое количество витаминов, однако механическая обработка приводит к потере многих из них, сообщают "Кубанские новости".
Эксперт пояснила, что свежевыжатый сок содержит критически малое количество витамина С, который при этом присутствует в избытке в большинстве фруктов и овощей.
"Потери" витамина происходят в процессе приготовления сока, так как воздействие воздуха и света во время механической обработки фруктов и овощей приводит к разрушению этого важного элемента. Кроме того, свежевыжатые соки лишены полезной клетчатки. Пищевые волокна практически полностью остаются в отходах, то есть выбрасываются", — отметила диетолог.
Кроме того, свежевыжатые соки содержат больше калорий по сравнению с таким же объёмом соответствующих фруктов и овощей. Например, для приготовления 180-200 г апельсинового сока потребуется как минимум 360-400 г свежих апельсинов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.