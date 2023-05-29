Диетолог Елена Соломатина поделилась информацией о том, какие заболевания могут стать причиной ограничения потребления сыра, сообщает "Москва 24".
"Людям с повышенным холестерином, гипертонией, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и сильным атеросклерозом рекомендуется ограничивать потребление сыра из-за высокого содержания насыщенных жиров и соли в нём", — отметила врач.
Также людям с индивидуальной непереносимостью не рекомендуется употреблять сыр, поскольку это может быть связано с непереносимостью белка, например, казеина. У некоторых людей употребление сыра, содержащего тирамин, может вызывать головные боли.
При проблемах с желудочно-кишечным трактом, органами мочевыделительной системы и подагре рекомендуется избегать сыра в рационе, так как его потребление может усугубить эти заболевания.
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