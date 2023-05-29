Врач рассказала, каким группам людей нельзя есть сыр

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Елена Соломатина поделилась информацией о том, какие заболевания могут стать причиной ограничения потребления сыра, сообщает "Москва 24".

Фото: mos.ru

"Людям с повышенным холестерином, гипертонией, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и сильным атеросклерозом рекомендуется ограничивать потребление сыра из-за высокого содержания насыщенных жиров и соли в нём", — отметила врач.

Также людям с индивидуальной непереносимостью не рекомендуется употреблять сыр, поскольку это может быть связано с непереносимостью белка, например, казеина. У некоторых людей употребление сыра, содержащего тирамин, может вызывать головные боли.

При проблемах с желудочно-кишечным трактом, органами мочевыделительной системы и подагре рекомендуется избегать сыра в рационе, так как его потребление может усугубить эти заболевания.

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5 причин, почему нужно отказаться от сыра!