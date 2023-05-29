Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
МК: удары ВСУ по Белгородской области заставили говорить о взятии Харькова
Глава "Укрэнерго" Кудрицкий предупредил украинцев о надвигающемся дефиците электроэнергии
Shot: после победы Эрдогана на выборах российские туристы начали спешно бронировать туры
Турист из России проинформировал о том, как в Грузии относятся к русским
Глава МИД Чехии Липавский: Россия будет угрозой для Европы ещё в течение 10 лет
У Зеленского обругали Кличко за кадры с упавшей ракетой ЗРК Patriot
Онколог Пономарёва объяснила, в каких случаях пятно на лице может сигнализировать о раке кожи
Эксперты объяснили, какие "экзотические" ракеты ВКС РФ атаковали Киев
Глава МИД Лавров: Россия сочтёт зерновую сделку недействующей без прогресса в её исполнении

Эксперты рассказали, какие витаминные комплексы помогут очистить сосуды

1:04
Здоровье

Регулярный приём комплексов витаминов поможет очистить и укрепить сосуды, а также предотвратить образование холестериновых бляшек, пишут "Кубанские новости".

Эксперты рассказали, какие витаминные комплексы помогут очистить сосуды
Фото: yavtope.ru
  • Витамины B1, B6, B12 следует принимать вместе с пищей в соответствии с инструкцией в течение 30 дней. Они регулируют процессы кроветворения, укрепляют вены и артерии, а также улучшают функционирование сердца.
  • Дуовит также следует принимать во время еды в течение месяца. Этот препарат содержит комплекс из 11 витаминов и восьми минералов, которые отвечают за обмен веществ.
  • Фолиевая кислота должна приниматься в течение 40-45 дней. Она повышает эластичность сосудов, укрепляет их стенки и способствует удалению вредного холестерина.
  • Витрум Кардио. В состав этого комплекса входят полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые для обмена липидов и снижения риска развития атеросклероза.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Соседов жёстко прошёлся по Пугачёвой в шоу Кудрявцевой

Музыкальный критик прокомментировал возвращение Примадонны в Москву и вспомнил о её оскорбительных высказываниях в адрес соотечественников.

Сергей Соседов раскритиковал певицу РФ Аллу Пугачёву в шоу Леры Кудрявцевой
"ГЛАС.RU": туристка из РФ посетила Египет и рассказала о хамском отношении к россиянам
Туристка из РФ посетила Египет и рассказала о хамском отношении к россиянам
По Киеву наносится удар неизвестными экзотическими ракетами
О предвестникам сердечного приступа рассказал врач-кардиолог Олег Варфоломеев
ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов
Пять лучших регионов РФ для пенсионеров назвали эксперты
Организм может посылать шесть сигналов при раке поджелудочной железы
На удар России по подземному бункеру в Киеве намекнул эксперт
На удар России по подземному бункеру в Киеве намекнул эксперт
Последние материалы
Эксперты рассказали, какие витаминные комплексы помогут очистить сосуды
Германский министр: к Турции после победы Эрдогана надо относится как к России
Турист из России проинформировал о том, как в Грузии относятся к русским
Глава МИД Чехии Липавский: Россия будет угрозой для Европы ещё в течение 10 лет
У Зеленского обругали Кличко за кадры с упавшей ракетой ЗРК Patriot
Онколог Пономарёва объяснила, в каких случаях пятно на лице может сигнализировать о раке кожи
Эксперты объяснили, какие "экзотические" ракеты ВКС РФ атаковали Киев
Глава МИД Лавров: Россия сочтёт зерновую сделку недействующей без прогресса в её исполнении
В РФ появились телефоны, заражённые вирусным программным обеспеченными
МК: Кнутов заявил, что ударами по Киеву Россия послала "чёрную метку" НАТО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников