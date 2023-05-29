Регулярный приём комплексов витаминов поможет очистить и укрепить сосуды, а также предотвратить образование холестериновых бляшек, пишут "Кубанские новости".
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Витамины B1, B6, B12 следует принимать вместе с пищей в соответствии с инструкцией в течение 30 дней. Они регулируют процессы кроветворения, укрепляют вены и артерии, а также улучшают функционирование сердца.
Дуовит также следует принимать во время еды в течение месяца. Этот препарат содержит комплекс из 11 витаминов и восьми минералов, которые отвечают за обмен веществ.
Фолиевая кислота должна приниматься в течение 40-45 дней. Она повышает эластичность сосудов, укрепляет их стенки и способствует удалению вредного холестерина.
Витрум Кардио. В состав этого комплекса входят полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые для обмена липидов и снижения риска развития атеросклероза.
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