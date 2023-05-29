Стоматолог Иван Девяткин назвал три продукта, которые неблагоприятно сказываются на здоровье зубов. Специалист отметил, что их употребление может легко повредить зубную эмаль, а лечение зубов обходится дорого, сообщают "Кубанские новости".
Сахар. Врач подчеркнул, что наиболее частой причиной появления трещин и кариесных пятен на эмали является сахар. Бактерии в ротовой полости преобразуют его в кислоту, которая имеет разрушительное воздействие на структуру зубов.
Вино. Это происходит из-за содержащихся в нём кислот, которые, как и сахар, разрушают зубную эмаль. Кстати, у любителей этого напитка часто возникает чувствительность к слишком холодным или горячим продуктам. Это связано с утратой толщины эмали.
Газированные напитки. Они могут повредить не только зубную эмаль, но и окрасить зубы и язык в яркий цвет. Разумеется, после этого вам не придётся мечтать о безупречно белой улыбке без посещения стоматолога и профессиональной чистки.
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