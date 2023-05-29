Стоматолог перечислил продукты, провоцирующие развитие кариеса

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стоматолог Иван Девяткин назвал три продукта, которые неблагоприятно сказываются на здоровье зубов. Специалист отметил, что их употребление может легко повредить зубную эмаль, а лечение зубов обходится дорого, сообщают "Кубанские новости".

Фото: ar-dental.ru

Сахар. Врач подчеркнул, что наиболее частой причиной появления трещин и кариесных пятен на эмали является сахар. Бактерии в ротовой полости преобразуют его в кислоту, которая имеет разрушительное воздействие на структуру зубов.

Вино. Это происходит из-за содержащихся в нём кислот, которые, как и сахар, разрушают зубную эмаль. Кстати, у любителей этого напитка часто возникает чувствительность к слишком холодным или горячим продуктам. Это связано с утратой толщины эмали.

Газированные напитки. Они могут повредить не только зубную эмаль, но и окрасить зубы и язык в яркий цвет. Разумеется, после этого вам не придётся мечтать о безупречно белой улыбке без посещения стоматолога и профессиональной чистки.

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Продукты для ЗУБОВ: еда против кариеса