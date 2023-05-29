Врач рассказал, в каких случаях микроволновка может спровоцировать онкологию

В наше время почти в каждом доме можно обнаружить микроволновую печь. Однако существует распространённое мнение о том, что её "волны" опасны для здоровья и могут вызвать рак. Врач-онколог Иван Карасёв пояснил порталу "Доктор Питер", насколько это соответствует действительности.

Фото: pixabay.com

"За последние десятилетия микроволновые печи претерпели столь значительные усовершенствования, что, как правило, они не представляют никакой угрозы для здоровья", — заявил доктор.

Тем не менее есть одно важное условие.

"Рак развивается из клеток нашего организма, которые могут иметь генетические мутации. Ежедневно в организме возникают сотни и миллионы таких клеток, и наш иммунитет борется с ними. Однако если наша защитная система пропускает "врага", начинается развитие раковой опухоли, — поясняет врач. — Микроволновые печи сами по себе не могут вызывать онкологические заболевания. Однако существует риск, если мы используем неисправную, несертифицированную технику".

Он напомнил, что развитию злокачественных новообразований скорее способствуют курение, воздействие радиации, вирусные инфекции, а также наследственная предрасположенность.

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Опасны ли микроволновые печи? - НАУЧПОК