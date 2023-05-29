Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с "Вечерней Москвой" поделилась мнением относительно питания при обострении гастрита. Специалист рекомендуется употреблять продукты, которые обволакивают желудок, чтобы избежать раздражения слизистой оболочки органа.
К такой еде эксперт отнесла кисель, вязкие каши, пюре из овощей, супы-пюре.
Если есть желание включить мясо в рацион, врач рекомендовала отдать предпочтение индейке, курице, телятине и говядине. Они содержат меньше жира и оказывают менее негативное влияние на состояние желудка.
В состоянии ремиссии человек может расширить свой рацион питания, однако важно внимательно следить за реакцией своего организма, пояснила врач-терапевт.
"При гастрите любой продукт может вызвать обострение. Если есть хоть какие-то признаки дискомфорта на определённые продукты, лучше исключить их из рациона", — заключила Чернышова.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Музыкальный критик прокомментировал возвращение Примадонны в Москву и вспомнил о её оскорбительных высказываниях в адрес соотечественников.