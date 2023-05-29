Врач-терапевт Чернышова перечислила гражданам РФ продукты, которые можно есть при обострении гастрита

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с "Вечерней Москвой" поделилась мнением относительно питания при обострении гастрита. Специалист рекомендуется употреблять продукты, которые обволакивают желудок, чтобы избежать раздражения слизистой оболочки органа.

Фото: https://www.tugbayaprak.com/

К такой еде эксперт отнесла кисель, вязкие каши, пюре из овощей, супы-пюре.

Если есть желание включить мясо в рацион, врач рекомендовала отдать предпочтение индейке, курице, телятине и говядине. Они содержат меньше жира и оказывают менее негативное влияние на состояние желудка.

В состоянии ремиссии человек может расширить свой рацион питания, однако важно внимательно следить за реакцией своего организма, пояснила врач-терапевт.

"При гастрите любой продукт может вызвать обострение. Если есть хоть какие-то признаки дискомфорта на определённые продукты, лучше исключить их из рациона", — заключила Чернышова.

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