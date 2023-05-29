Пользователи Reddit назвали необъяснимые боли первыми симптомами рака

2:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Люди с онкологическими заболеваниями рассказали о симптомах, которые их встревожили и заставили пройти обследование. Многие пользователи портала Reddit признались, что первыми "звоночками" стали необъяснимые боли.

Фото: Минздрав России

Один из читателей форума отметил, что его спина болела на протяжении трёх месяцев. Он обращался за медицинской помощью несколько раз, но врачи говорили, что это всего лишь растяжение мышц.

"Доктор, вероятно, подумал, что я притворялся, чтобы уйти из школы, потому что я "молодой и здоровый", — рассказал пользователь Сети.

Однако молодому человеку становилось всё хуже. После того как юноша вызвал скорую помощь, врачи обнаружили у него четвёртую стадию рака.

"Основная опухоль была шириной более 16 сантиметров и начиналась внутри моей почки. Вся эта боль буквально разрывала мою почку изнутри", — заявил он.

У другого читателя всё началось с сильного кашля. Томография показала опухоль зародышевых клеток в четвертой стадии, она находилась за грудной клеткой и уже распространилась на лёгкие. Пользователь Сети под ником DeafeningMilk рассказал про злокачественную опухоль, которую нашли у его отца:

"Папа всё время был уставшим: в обед дремал, ложился спать в восемь вечера, а утром просыпался в 11 утра. После того как он попал в автомобильную аварию, у него обнаружили опухоль головного мозга. Если вдруг вы устали больше обычного, обязательно обратитесь к врачу".

У читателя под ником Lowkeyspooky заболела спина после прыжка, но он не обратил на это никакого внимания. Однако поясница продолжала болеть. После обследования выяснилось, что в позвоночнике начала расти злокачественная опухоль.

Другой пользователь Сети рассказал, что после перенесённой коронавирусной инфекции появились новые симптомы. Из-за сильной одышки он не мог даже надеть носки.

"Пошёл на рентген и обнаружил огромное образование в груди. Это была лимфома Ходжкинса", — отметил читатель.

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