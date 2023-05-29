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Daily Express: первые симптомы алкогольной болезни печени проявляются по ночам

1:16
Здоровье

Чрезмерное употребление спиртных напитков вызывает алкогольную болезнь печени (АБП), симптомы которой довольно редко появляется на ранней стадии. Признаки заболевания становятся явными уже после того, как печень серьёзно повредилась. Об этом сообщает Daily Express.

Daily Express: первые симптомы алкогольной болезни печени проявляются по ночам
Фото: Fotodom. ru

Сотрудники благотворительной организации по защите здоровья печени British Liver Trust подчеркнули, что самый ранний симптом АБП — это проблемы со сном. Бессонница наступает тогда, когда в головном мозге человека накапливаются токсины, что говорит о повреждении печени. В случае регулярных сложностей с засыпанием необходимо срочно обратиться к врачу.

Также АПБ сопровождается следующими признаками: изменение цвета кожи и белков глаз, отёк конечностей, повышение температуры, кожный зуд, выпадение волос, отсутствие аппетита, проблемы с памятью, спутанность сознания, частые кровотечения из носа и кровоточивость дёсен.

"Однако АБП далеко не всегда сопровождается симптомами, и поэтому, если вы регулярно и чрезмерно употребляете алкоголь, вам надо обратиться к врачу", — заключили специалисты.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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