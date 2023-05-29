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Эндокринолог Павлова объяснила, как правильно пить минеральную воду

1:23
Здоровье

Летом многие люди носят с собой бутылку воды, некоторые из них отдают предпочтение напитку с газом. Однако полностью заменять обычную воду минералкой не стоит. Об этом заявила врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Эндокринолог Павлова объяснила, как правильно пить минеральную воду
Фото: https://zlatogorka-voda.ru/

Во-первых, газированная вода содержит слишком много минеральных веществ, что может негативно отразиться на организме человека. Из-за микро- и макроэлементов изменяется PH крови и состав мочи.

"Если уж хотите пить минеральную воду часто, нужна консультация врача и анализ крови, чтобы подобрать "правильную" минералку именно для вас", — указала Павлова в своём Telegram-канале.

Также есть столовая минеральная вода, которую можно пить не более 0,5 литра в день, и лечебно-столовая — её назначают в определённые часы в конкретных дозировках.

Во-вторых, газы, содержащиеся в воде, повреждают слизистую желудка, поэтому минералку нельзя пить натощак. Кроме того, газировка вызывает метеоризм — избыточное газообразование.

"Перед употреблением рекомендую избавить её от газа. Самый простой способ — оставить стакан с минеральной водой на пару часов на столе. Или, если хочется выпить быстро, — интенсивно помешать воду ложкой", — заключила доктор.

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Чем полезна минеральная вода? / Зачем пить минеральную воду?
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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