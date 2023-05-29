После достижения 50-летнего возраста активно начинают проявляться такие проблемы, как гипертония, ишемия, аритмия, высокий холестерин и сахарный диабет. Эти недуги могут привести к инфаркту, инсульту и сердечной недостаточности. Об этом сообщила кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.
Врач поделилась советами о том, как поддерживать здоровье сердца и сосудов после 50 лет, чтобы обеспечить долгую жизнь и сохранить полную функциональность организма.
Ограничение потребления алкоголя и прекращение курения недостаточно. Одной из основных ошибок является нехватка физической активности. При этом речь не обязательно идёт о тренировках в спортзале или ежедневных пробежках. Иногда достаточно просто начать больше ходить. Подсчёт шагов необязателен. Ежедневная прогулка на свежем воздухе в течение часа будет полезна для поддержания здоровья сердца и сосудов.
"Важно много двигаться. Чем больше движения, тем меньше изнашивается сердце, как это парадоксально не звучит", — написала врач на своём канале в "Яндекс. Дзен".
Когда речь идёт о питании, не стоит полностью отказываться от множества продуктов. Рекомендуется есть больше овощей и фруктов. Важно сократить потребление жирных и сладких продуктов, а также поддерживать уровень гидратации, не заменяя воду кофе, газированными напитками или соками.
Кроме того, нужно уделять внимание качеству сна и достаточно отдыхать.
"Перестать нервничать и тревожиться, принимать всё близко к сердцу. Надо жить в настоящем здесь и сейчас, прекратить переживать прошлые обиды и травмы", — призвала Кореневич.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Музыкальный критик прокомментировал возвращение Примадонны в Москву и вспомнил о её оскорбительных высказываниях в адрес соотечественников.