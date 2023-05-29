Кардиолог Кореневич перечислила гражданам РФ привычки, которые сохранят здоровье сердца на долгие годы

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

После достижения 50-летнего возраста активно начинают проявляться такие проблемы, как гипертония, ишемия, аритмия, высокий холестерин и сахарный диабет. Эти недуги могут привести к инфаркту, инсульту и сердечной недостаточности. Об этом сообщила кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

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Врач поделилась советами о том, как поддерживать здоровье сердца и сосудов после 50 лет, чтобы обеспечить долгую жизнь и сохранить полную функциональность организма.

Ограничение потребления алкоголя и прекращение курения недостаточно. Одной из основных ошибок является нехватка физической активности. При этом речь не обязательно идёт о тренировках в спортзале или ежедневных пробежках. Иногда достаточно просто начать больше ходить. Подсчёт шагов необязателен. Ежедневная прогулка на свежем воздухе в течение часа будет полезна для поддержания здоровья сердца и сосудов.

"Важно много двигаться. Чем больше движения, тем меньше изнашивается сердце, как это парадоксально не звучит", — написала врач на своём канале в "Яндекс. Дзен".

Когда речь идёт о питании, не стоит полностью отказываться от множества продуктов. Рекомендуется есть больше овощей и фруктов. Важно сократить потребление жирных и сладких продуктов, а также поддерживать уровень гидратации, не заменяя воду кофе, газированными напитками или соками.

Кроме того, нужно уделять внимание качеству сна и достаточно отдыхать.

"Перестать нервничать и тревожиться, принимать всё близко к сердцу. Надо жить в настоящем здесь и сейчас, прекратить переживать прошлые обиды и травмы", — призвала Кореневич.

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Это надо есть на кжин после 50-ти ле