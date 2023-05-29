Врач Павлова назвала завтрак, который поможет избавиться от жира на животе: только не каша

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, какой завтрак поможет избавиться от жира на животе.

Фото: pixabay.com

Она посоветовала людям, желающим похудеть, не включать в свой рацион различные каши на воде или на молоке. Как пояснила эксперт, с их помощью обычно набирают вес, а не сбрасывают лишние килограммы.

По словам врача, при стремлении подтянуть собственное тело следует употреблять на завтрак пищу, богатую белком.

"Если не хотите яйца, ешьте творог, не хотите творог — съешьте кусок отварной курочки", — отметила Павлова в Telegram-канале.

Специалист назвала яйца всмятку и овощной омлет идеальными вариантами завтрака.

Ранее Павлова призвала относиться к соусам как к алкоголю из-за их вредного воздействия на человеческий организм. Она добавила, что употребление майонеза нередко приводит к ожирению, сахарному диабету и онкологии.

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