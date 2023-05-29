Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, какой завтрак поможет избавиться от жира на животе.
Она посоветовала людям, желающим похудеть, не включать в свой рацион различные каши на воде или на молоке. Как пояснила эксперт, с их помощью обычно набирают вес, а не сбрасывают лишние килограммы.
По словам врача, при стремлении подтянуть собственное тело следует употреблять на завтрак пищу, богатую белком.
"Если не хотите яйца, ешьте творог, не хотите творог — съешьте кусок отварной курочки", — отметила Павлова в Telegram-канале.
Специалист назвала яйца всмятку и овощной омлет идеальными вариантами завтрака.
Ранее Павлова призвала относиться к соусам как к алкоголю из-за их вредного воздействия на человеческий организм. Она добавила, что употребление майонеза нередко приводит к ожирению, сахарному диабету и онкологии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Музыкальный критик прокомментировал возвращение Примадонны в Москву и вспомнил о её оскорбительных высказываниях в адрес соотечественников.