Нутрициолог Яковлева рассказала, чем полезна клубника

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам нутрициолога Татьяны Яковлевой, в клубнике много не только витаминов, но и фенольных антиоксидантов, которые нормализуют уровень инсулина и сахара в крови, а также уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта.

Фото: pixabay.com

Врач отметила, что дневная норма клубники для здорового человека составляет 200-300 граммов. Сильно превышать её не стоит из-за содержащихся в этой ягоде кислот. Яковлева посоветовала есть клубнику после еды.

"Злоупотреблять клубникой не стоит. Ее необходимо употреблять после еды. Иначе кислоты, которые входят в ее состав, могут оказывать негативное действие. Ягоды в дополнительном сахаре не нуждаются", — сказала Яковлева в беседе с "Вечерней Москвой".

Медик напомнила, что клубника незаменима для косметических процедур. Например, чтобы омолодить кожу, можно делать протирания клубничным пюре, замороженным с водой в формочках для льда. Также хорошо делать маски из размятой клубники. Достаточно полежать с кашицей на лице всего десять минут, и кожа будет свежей и сияющей.

Помимо борьбы с авитаминозом, клубника обладает антибактериальными и противовирусными свойствами, и, помимо этого, она неплохо сбивает давление — для этого достаточно съесть совсем немного ягод.

Нутрициолог отметила, что клубника нормализует кровообращение, и способствует облегчению переносимости физических нагрузок, поэтому должна включаться в рацион людей, занимающихся спортом.

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