Доктор Мясников назвал продукты, которые могут способствовать развитию рака

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Телеведущий и врач Александр Мясников проинформировал, насколько опасными могут быть продукты, в которых много сахара.

Фото: pixabay.com

Мясников в своём Telegram-канале рассказал, что если на регулярной основе есть такие продукты, как белые макароны, шлифованный рис, белый хлеб и пить газированные напитки, в крови будет повышаться уровень сахара, который влечёт за собой выброс инсулина.

Если это происходит постоянно, рецепторы организма перестают должным образом на него реагировать, оценивая уровень инсулина неверно. В результате начинают разрастаться некоторые ткани, в том числе раковые опухоли.

Мясников сообщил, что невосприимчивость (резистентность) к инсулину характеризуется торчащим животом на фоне избыточного веса. Также меняется внешний вид кожи: на ней появляются вельветовые утолщения (акантоз), а в складках она темнеет, например, под грудью или под мышками.

Также врач назвал ещё один тревожный симптом резистентности к инсулину — боли в мышцах, похожие на судороги.

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Как исправить инсулинорезистентность?