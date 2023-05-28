Телеведущий и врач Александр Мясников проинформировал, насколько опасными могут быть продукты, в которых много сахара.
Мясников в своём Telegram-канале рассказал, что если на регулярной основе есть такие продукты, как белые макароны, шлифованный рис, белый хлеб и пить газированные напитки, в крови будет повышаться уровень сахара, который влечёт за собой выброс инсулина.
Если это происходит постоянно, рецепторы организма перестают должным образом на него реагировать, оценивая уровень инсулина неверно. В результате начинают разрастаться некоторые ткани, в том числе раковые опухоли.
Мясников сообщил, что невосприимчивость (резистентность) к инсулину характеризуется торчащим животом на фоне избыточного веса. Также меняется внешний вид кожи: на ней появляются вельветовые утолщения (акантоз), а в складках она темнеет, например, под грудью или под мышками.
Также врач назвал ещё один тревожный симптом резистентности к инсулину — боли в мышцах, похожие на судороги.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ростовские правоохранители проверяют информацию 39 дезертирах из отряда "Шторм Z", расквартированного в Лисичанске Луганской Народной Республики.