Врач Уинн Браун проинформировала, что делать при головной боли

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалист по интегративной медицине Уинн Браун обращает внимание на частые головные боли, которыми страдают многие люди. Специалист утверждает, что справиться с этим неприятным состоянием можно без применения лекарственных препаратов, и рекомендует изменить питание, пишет издание Večernji list.

Фото: cvmmed.ru

Доктор замечает, что многие люди придерживаются однообразного рациона, потому что привыкли к определённым продуктам. В связи с этим она рекомендует больше есть свежие фрукты и овощи. Они снабжают организм дополнительной водой, витаминами и минералами. Браун утверждает, что правильный рацион может стать важным инструментом в борьбе с мигренями и другими формами головной боли.

Она также подчёркивает, что нерегулярное и несбалансированное питание часто приводит к нарушению химического равновесия в организме и недостатку необходимых питательных веществ, что негативно сказывается на работе мозга и нервной системы.

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