Диетолог Дюваль рассказала гражданам РФ, как выбрать хороший чай

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чай является источником многих полезных для здоровья веществ, но только в том случае, если он качественный. О том, как выбрать хороший чай, россиянам рассказала врач диетолог Анжелика Дюваль в беседе с "Вечерней Москвой".

Фото: https://domstrousam.ru/3-prostyh-napitka-kotorye-pomogut-uluchshit-muzhskoe-zdorove/

Специалист посоветовала особенное внимание при выборе чая уделять аромату и внешнему виду. Увидеть плесень, которая образуется при неправильной транспортировке и хранении чайных листов, сложно, однако её можно почувствовать по характерному запаху, отметила собеседник издания.

По словам эксперта, чай нужно понюхать, посмотреть срок годности и оценить внешний вид листочков. Причём в упаковке должны быть именно листья, без палочек и крошек внутри.

Если же чай в упаковке раскрошился, то он некачественный, заключила диетолог.

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Определение качества чая. Основные факторы, влияющие на качество чая.