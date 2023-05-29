Учёные: три чашки кофе в день продлевают жизнь

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новое исследование показало, что употребление от 2 до 3 чашек кофе в день связано с повышением продолжительности жизни и уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает портал UPI.

Фото: https://www.foodbusinessnews.net/

Результаты исследования были опубликованы в Европейском журнале профилактической кардиологии, издании Европейского общества кардиологов. Согласно полученным данным, все виды кофе (молотый, растворимый и без кофеина) связаны с одинаковым снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Главный автор исследования, профессор медицины в Мельбурнском университете и руководитель отдела клинической электрофизиологии Исследовательского института сердца и диабета Бейкера в Мельбурне, Питер М. Кистлер отметил, что "умеренное употребление молотого, растворимого и безкофеинового кофе следует рассматривать как часть здорового образа жизни". По его словам, кофе содержит более 100 биологически активных компонентов.

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