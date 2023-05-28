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ИноСМИ: врач назвал шесть типов людей, которым нужно отказаться от пива

1:45
Здоровье

Врачи выделяют шесть категорий людей, которым нужно отказаться от пива, наносящего непоправимый вред их здоровью.

ИноСМИ: врач назвал шесть типов людей, которым нужно отказаться от пива
Фото: pixabay. com

Как пишет "ИноСМИ", пиво противопоказано гражданам с диабетом или преддиабетом из-за большого количества содержащегося в нём сахара. Специалисты обращают внимание, что хоть в перечне ингредиентов сахар на этикетке пива не всегда значится, он там всегда присутствует как результат естественного брожения. У пива очень высокий гликемический индекс — 110 единиц, предупреждают врачи.

"Пиво может быстро вызвать повышение уровня сахара в крови пациента (что приводит к гипергликемии), при употреблении натощак может вызвать быстрое повышение уровня инсулина (снижение уровня сахара в крови) и гипогликемию, что также опасно", — сообщил гастроэнтеролог Джонатон Кунг.

Тем, кто хочет похудеть, нужно забыть про пиво, которое калорийно само по себе, а его распитие, как правило, сопровождается очень калорийными закусками, ведущими к повышению веса тела и ожирению.

Нельзя пить пиво при разных проблемах с ЖКТ, в частности, с целиакией и синдромом раздражённого кишечника, потому что пенный напиток лишь усиливает имеющиеся неприятные симптомы.

Также пиво, как и другие спиртные напитки, категорически запрещено лицам с больной печенью, потому что из-за него этот орган повреждается ещё быстрее.

От пива следует отказаться людям, страдающим изжогой, потому что оно, как и любой другой алкоголь, увеличивает выработку желудочных кислот, из-за которых содержимое желудка может оказываться в пищеводе.

 

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ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ ПИТЬ ПИВО КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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