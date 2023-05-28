Врачи выделяют шесть категорий людей, которым нужно отказаться от пива, наносящего непоправимый вред их здоровью.
Как пишет "ИноСМИ", пиво противопоказано гражданам с диабетом или преддиабетом из-за большого количества содержащегося в нём сахара. Специалисты обращают внимание, что хоть в перечне ингредиентов сахар на этикетке пива не всегда значится, он там всегда присутствует как результат естественного брожения. У пива очень высокий гликемический индекс — 110 единиц, предупреждают врачи.
"Пиво может быстро вызвать повышение уровня сахара в крови пациента (что приводит к гипергликемии), при употреблении натощак может вызвать быстрое повышение уровня инсулина (снижение уровня сахара в крови) и гипогликемию, что также опасно", — сообщил гастроэнтеролог Джонатон Кунг.
Тем, кто хочет похудеть, нужно забыть про пиво, которое калорийно само по себе, а его распитие, как правило, сопровождается очень калорийными закусками, ведущими к повышению веса тела и ожирению.
Нельзя пить пиво при разных проблемах с ЖКТ, в частности, с целиакией и синдромом раздражённого кишечника, потому что пенный напиток лишь усиливает имеющиеся неприятные симптомы.
Также пиво, как и другие спиртные напитки, категорически запрещено лицам с больной печенью, потому что из-за него этот орган повреждается ещё быстрее.
От пива следует отказаться людям, страдающим изжогой, потому что оно, как и любой другой алкоголь, увеличивает выработку желудочных кислот, из-за которых содержимое желудка может оказываться в пищеводе.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ростовские правоохранители проверяют информацию 39 дезертирах из отряда "Шторм Z", расквартированного в Лисичанске Луганской Народной Республики.