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MedNovelty: инфекционист Ефремова назвала три продукта, сильнее всего бьющих по печени

1:24
Здоровье

Печень — участник почти 500 жизненно важных процессов, проходящих в организме. Однако если человек не следит за питанием и злоупотребляет алкоголем, нагрузка на печень многократно возрастает и она начинает хуже справляться со своей главной задачей — выведением токсинов из организма.

MedNovelty: инфекционист Ефремова назвала три продукта, сильнее всего бьющих по печени
Фото: pixabay. com

Врач-инфекционист Ирина Ефремова в разговоре с порталом MedNovelty напомнила, что всё то, что ест человек, проходит через печень, а значит, нужно помочь этому важному органу, исключив из рациона самые тяжёлые для него продукты.

Самым вредным продуктом для печени является сало, уверена врач. Сало, обладая сложной биохимической формулой, долго и тяжело переваривается, очень сильно нагружая печень.

На второе место по вреду для печени Ефремова поставила алкоголь, который губителен для этого органа даже в небольших количествах.

Также инфекционист посоветовала избегать любимого многими мяса слабой прожарки, с кровью, которое наносит мощный удар по печени.

Как ни странно, негативное влияние на работу этого органа оказывает и слишком частое пользование краской для волос. По словам врача, состояние печени ухудшается, если на протяжении пяти лет красить волосы чаще одного раза в месяц.

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Топ-7 продуктов для детоксикации печени
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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