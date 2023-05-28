Ежегодно миллионы людей сталкиваются с сердечным приступом. При этом каждый третий случай заканчивается летальным исходом из-за того, что помощь приходит слишком поздно. Иногда организм посылает предупреждающие сигналы за несколько дней или недель до возникновения приступа.
Пациенты часто сталкиваются с заболеванием внезапно, что побуждает учёных в течение многих лет изучать факторы, способствующие его возникновению. В ходе одного исследования были опрошены более 800 человек, переживших сердечный приступ.
"Были выявлены пять жалоб, которые особенно часто возникали у пациентов до сердечного приступа", — говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев в беседе с "МедикФорумом".
Чаще всего упоминали боль в груди, затруднённое дыхание, учащённое сердцебиение, внезапное понижение артериального давления и потерю сознания, а также тошноту, боли в животе или спине. Данные симптомы необязательно выступают предвестниками сердечного приступа. Однако каждый, кто замечает их у себя или у других, должен обратиться к врачу и уточнить симптомы.
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