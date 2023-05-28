Врач-кардиолог Варфоломеев перечислил гражданам РФ признаки сердечного приступа

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ежегодно миллионы людей сталкиваются с сердечным приступом. При этом каждый третий случай заканчивается летальным исходом из-за того, что помощь приходит слишком поздно. Иногда организм посылает предупреждающие сигналы за несколько дней или недель до возникновения приступа.

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Пациенты часто сталкиваются с заболеванием внезапно, что побуждает учёных в течение многих лет изучать факторы, способствующие его возникновению. В ходе одного исследования были опрошены более 800 человек, переживших сердечный приступ.

"Были выявлены пять жалоб, которые особенно часто возникали у пациентов до сердечного приступа", — говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев в беседе с "МедикФорумом".

Чаще всего упоминали боль в груди, затруднённое дыхание, учащённое сердцебиение, внезапное понижение артериального давления и потерю сознания, а также тошноту, боли в животе или спине. Данные симптомы необязательно выступают предвестниками сердечного приступа. Однако каждый, кто замечает их у себя или у других, должен обратиться к врачу и уточнить симптомы.

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