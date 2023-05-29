Врач перечислила продукты, которые нельзя давать детям

1:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Семейный нутрициолог и парафармацевт Дарья Тягний перечислила продукты, которыми ни в коем случае нельзя кормить детей.

Фото: pronedra.ru

Прежде всего, это готовые завтраки, содержащие смесь быстрых углеводов и сахара. После их употребления уровень сахара в крови повышается, а чувство голода возвращается уже через несколько часов. Также не следует включать сладкие напитки в рацион детей. К сожалению, привыкание к ним происходит не только под влиянием родителей. В детском саду на второй завтрак часто дают сок, и у детей формируется привычка пить соки и газировку вместо воды.

Еще одна категория — это фастфуд. Такая пища богата сахаром, глутаматом натрия и трансжирами, которые имеют накопительный эффект. С течением времени всё это:

вредно влияет на метаболизм,

способствует развитию ожирения, сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний.

"Любимое блюдо" не только дома, но и в детском саду и школе — молочные каши и варенье. Для ребёнка такой завтрак является неполноценным и даже вредным. В этих продуктах сразу содержится молоко, сахар и глютен, которые неблагоприятно воздействуют на поджелудочную железу и со временем могут вызвать её дисфункцию и потребность в ферментах. И последнее — сладкие йогурты и творожки, которые являются источниками пустых углеводов с большим содержанием сахара", — приводит слова специалиста "Спорт-Экспресс".

В качестве альтернативы Тягний предлагает давать детям домашнюю гранолу в небольших количествах, питьевую воду, овощные нарезки, куриное филе, зелень, бургеры на основе цельнозернового хлеба, белково-жировой завтрак с достаточным содержанием клетчатки и домашние йогурты на кокосовом молоке с добавлением суперфудов для детей.

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