Доктор Асма Хан, педиатр из городской больницы Рокленда (США), рассказала о том, как родители могут помочь своим детям привыкнуть к здоровому рациону.
Специалист рекомендует использовать детские тарелки, чтобы легче контролировать количество пищи, которое ребёнок должен съесть за один приём.
"Половина тарелки должна быть заполнена фруктами и овощами. Вторая половина должна содержать рыбу, курицу или бобовые. Альтернативой может быть овсянка, цельнозерновой хлеб или коричневый рис", — сказала педиатр.
В качестве перекусов врач рекомендует предлагать детям морковь, яблоки или домашние капустные чипсы. Однако печенье, конфеты, кексы, газированные напитки, соки и картофельные чипсы должны быть в детском рационе как можно реже.
Чтобы сделать здоровую пищу более привлекательной, эксперт советует давать ребенку возможность самостоятельно выбирать фрукты или овощи, которые он хочет попробовать, а также вовлекать его в приготовление ужина. Доктор добавила, что родители сами должны придерживаться здоровых пищевых привычек, тогда дети будут следовать их примеру.
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