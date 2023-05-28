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Врач рассказала, как научить ребёнка правильно питаться

1:13
Здоровье

Доктор Асма Хан, педиатр из городской больницы Рокленда (США), рассказала о том, как родители могут помочь своим детям привыкнуть к здоровому рациону.

Врач рассказала, как научить ребёнка правильно питаться
Фото: ya.ru

Специалист рекомендует использовать детские тарелки, чтобы легче контролировать количество пищи, которое ребёнок должен съесть за один приём.

"Половина тарелки должна быть заполнена фруктами и овощами. Вторая половина должна содержать рыбу, курицу или бобовые. Альтернативой может быть овсянка, цельнозерновой хлеб или коричневый рис", — сказала педиатр.

В качестве перекусов врач рекомендует предлагать детям морковь, яблоки или домашние капустные чипсы. Однако печенье, конфеты, кексы, газированные напитки, соки и картофельные чипсы должны быть в детском рационе как можно реже.

Чтобы сделать здоровую пищу более привлекательной, эксперт советует давать ребенку возможность самостоятельно выбирать фрукты или овощи, которые он хочет попробовать, а также вовлекать его в приготовление ужина. Доктор добавила, что родители сами должны придерживаться здоровых пищевых привычек, тогда дети будут следовать их примеру.

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Чем кормить ребёнка? Правильное питание для детей👶🏼 Что делать если ребёнок не ест овощи?🥦
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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