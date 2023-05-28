Ведущие нутрициологи и эксперты по здоровью Юлия Воистинных и Виктория Ливада определили рекомендуемое количество воды, которое должен пить здоровый взрослый человек.

"Потребность в жидкости может значительно варьироваться в зависимости от состояния организма, физической активности, температуры и влажности воздуха, поэтому цифра 30 мл на 1 кг веса является всего лишь ориентиром", — цитирует Воистинных "Спорт-Экспресс".

"Если вы хотите похудеть, необходимо увеличить потребление воды на 1/3 от обычного дневного объёма. Это поможет снизить чувство голода. Часто люди путают жажду с голодом, что приводит к набору лишнего веса", — добавила Ливада.