Ведущие нутрициологи и эксперты по здоровью Юлия Воистинных и Виктория Ливада определили рекомендуемое количество воды, которое должен пить здоровый взрослый человек.
"Потребность в жидкости может значительно варьироваться в зависимости от состояния организма, физической активности, температуры и влажности воздуха, поэтому цифра 30 мл на 1 кг веса является всего лишь ориентиром", — цитирует Воистинных "Спорт-Экспресс".
"Если вы хотите похудеть, необходимо увеличить потребление воды на 1/3 от обычного дневного объёма. Это поможет снизить чувство голода. Часто люди путают жажду с голодом, что приводит к набору лишнего веса", — добавила Ливада.
Эксперты также отметили, что необходимо учитывать не только чистую воду, но и жидкость, содержащуюся в пище. При этом другие напитки также могут быть учтены, если содержание сахара и других вредных веществ в них не превышает допустимые нормы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ростовские правоохранители проверяют информацию 39 дезертирах из отряда "Шторм Z", расквартированного в Лисичанске Луганской Народной Республики.