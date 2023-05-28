Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач рассказала, как научить ребёнка правильно питаться
Диетолог Дюваль рассказала гражданам РФ, как выбрать хороший чай
Кличко объяснил ночные вибрации в Киеве перевозкой "мощного" оружия
Обстрел Первомайска в ЛНР: есть погибшие и раненые
Евгений Сатановский откровенно назвал тех, кто работает на Запад и ВСУ внутри России
MF: онколог Воробьёв рассказал о шести симптомах рака поджелудочной, которые наблюдаются за месяцы до постановки диагноза
Гладков: под огонь ВСУ попали сразу несколько населённых пунктов Шебекинского округа Белгородской области
Гладков: участниками ДРГ, прорвавшейся в Белгородскую область, были американцы и поляки
Десантники и донские казаки захлопывают кольцо вокруг Белогоровки

Нутрициологи рассказали, сколько воды нужно пить в сутки

1:04
Здоровье

Ведущие нутрициологи и эксперты по здоровью Юлия Воистинных и Виктория Ливада определили рекомендуемое количество воды, которое должен пить здоровый взрослый человек.

Нутрициологи рассказали, сколько воды нужно пить в сутки
Фото: pixabay. com

"Потребность в жидкости может значительно варьироваться в зависимости от состояния организма, физической активности, температуры и влажности воздуха, поэтому цифра 30 мл на 1 кг веса является всего лишь ориентиром", — цитирует Воистинных "Спорт-Экспресс".

"Если вы хотите похудеть, необходимо увеличить потребление воды на 1/3 от обычного дневного объёма. Это поможет снизить чувство голода. Часто люди путают жажду с голодом, что приводит к набору лишнего веса", — добавила Ливада.

Эксперты также отметили, что необходимо учитывать не только чистую воду, но и жидкость, содержащуюся в пище. При этом другие напитки также могут быть учтены, если содержание сахара и других вредных веществ в них не превышает допустимые нормы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Сколько литров нужно пить в день на самом деле?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
В Ростове ищут 39 вооружённых дезертиров из ЛНР

Ростовские правоохранители проверяют информацию 39 дезертирах из отряда "Шторм Z", расквартированного в Лисичанске Луганской Народной Республики.

Полиция Ростова проверит данные о побеге 39 вооружённых бойцов "Шторм Z" из Лисичанска
РВ: военные России захватили в плен толпу элитных десантников ВСУ
Армия России захватила в плен толпу элитных десантников ВСУ
О предвестникам сердечного приступа рассказал врач-кардиолог Олег Варфоломеев
Беспощадный бой на северном фланге Артёмовска: 200-я бригада сдерживает натиск ВСУ
ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов
Украина требует от ФРГ ракеты, способные атаковать Москву — FAZ
Корабль "Иван Хурс" атаковали западные дроны под правлением Starlink
О том, какое питание полезно для организма, рассказала врач-диетолог Василиса Пономарёва
О том, какое питание полезно для организма, рассказала врач-диетолог Василиса Пономарёва
Последние материалы
Гладков: под огонь ВСУ попали сразу несколько населённых пунктов Шебекинского округа Белгородской области
Гладков: участниками ДРГ, прорвавшейся в Белгородскую область, были американцы и поляки
Что положить в чемодан туристу?
Десантники и донские казаки захлопывают кольцо вокруг Белогоровки
Заклинило педаль газа: что делать
Полковник Макгрегор предсказал действия ВС РФ после провала наступления ВСУ
Группировка «Юг» уничтожила украинский взвод, прорывавшийся через лесопосадку на Донецком направлении
В Хабаровском крае участились конфликтные ситуации с участием медведей
Рыба, птица, грибы: какие продукты не стоит мыть перед приготовлением
Бывший соратник Зеленского рассказал о тайных переговорах с Москвой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников