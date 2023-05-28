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Рыба, птица, грибы: какие продукты не стоит мыть перед приготовлением

1:22
Здоровье

Эксперты рекомендуют не мыть определённые продукты перед приготовлением. Их лучше приготовить без предварительной обработки горячей водой и моющими средствами, сообщает "Ридус".

Рыба, птица, грибы: какие продукты не стоит мыть перед приготовлением
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Удивительно, но среди этих продуктов находятся птица и рыба. Их мытьё перед готовкой не устраняет бактерии и патогены, которые могут находиться на их поверхности, а наоборот, повышает риск заражения.

Проблема заключается в том, что вредные микроорганизмы распространяются по кухне вместе с брызгами и оседают на столешницах, посуде, полотенцах и других поверхностях. Единственный эффективный способ избавиться от бактерий — это правильное приготовление птицы и рыбы.

Эксперты также не рекомендуют мыть грибы перед приготовлением, так как вода может смыть не только вкус, но и полезные вещества, содержащиеся на их поверхности. Лучше протереть их влажными кухонными полотенцами.

Те, кто предпочитает покупать упакованную зелень в супермаркетах, могут не тратить время на её мытье. Она уже очищена, о чём свидетельствует специальный маркер. Однако, по словам экспертов, на скорлупе яиц есть защитная плёнка, которая может исчезнуть после мытья. Это может повысить вероятность попадания бактерий в белок или желток.

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10 Продуктов, Которые Нужно или Не Нужно Мыть Перед Приготовлением
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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