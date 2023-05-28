Некоторые продукты могут вызывать сильные головные боли, особенно у пожилых людей. Доктор-диетолог Марият Мухина объясняет, что мигрень может быть вызвана такими продуктами, как колбаса или сосиски, содержащие глутамат натрия.
"Колбаса, сосиски и другие копчёности содержат глутамат натрия — соль глутаминовой кислоты, которая является мощным возбудителем нервной системы и может спровоцировать приступ мигрени", — сообщает Мухина в интервью журналу "Лайф".
Кроме того, кофеин часто вызывает головную боль. Этот напиток способен сужать сосуды, что может вызвать мигрень. Алкоголь обладает похожим эффектом: сначала расширяет сосуды, а затем вызывает их стойкое сужение.
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