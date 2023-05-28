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Диетолог рассказала, какие продукты вызывают головную боль

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Здоровье

Некоторые продукты могут вызывать сильные головные боли, особенно у пожилых людей. Доктор-диетолог Марият Мухина объясняет, что мигрень может быть вызвана такими продуктами, как колбаса или сосиски, содержащие глутамат натрия.

Диетолог рассказала, какие продукты вызывают головную боль
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

"Колбаса, сосиски и другие копчёности содержат глутамат натрия — соль глутаминовой кислоты, которая является мощным возбудителем нервной системы и может спровоцировать приступ мигрени", — сообщает Мухина в интервью журналу "Лайф".

Кроме того, кофеин часто вызывает головную боль. Этот напиток способен сужать сосуды, что может вызвать мигрень. Алкоголь обладает похожим эффектом: сначала расширяет сосуды, а затем вызывает их стойкое сужение.

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5 ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ ВЫЗЫВАЮТ ГОЛОВНУЮ БОЛЬ
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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