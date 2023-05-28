Врач советует начинать завтракать не ранее 11 утра

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нейробиолог, специализирующаяся на исследовании мозга, Джулия Джонс выразила свои мысли о правильном утреннем приёме пищи. Она отметила, что важно не только начать день с питательных продуктов, но также употреблять их в определённое время. Кроме того, она советует начинать завтракать не ранее 11 утра.

Фото: calcionow.it

"Просто дайте своему организму отдохнуть, дайте ему 16 часов покоя в течение суток, а затем приступайте к приёму пищи, но только в определённое восьмичасовое окно. Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что мы просто слишком часто едим", — приводит слова эксперта издание Daily Express.

Этот метод питания часто называют периодическим голоданием, и диетологи рекомендуют его. Ранее проведённые эксперименты показали, что интервальное голодание:

помогает в борьбе с избыточным весом,

снижает риск развития диабета, некоторых форм рака, сердечно-сосудистых заболеваний, апноэ во сне и других заболеваний.

Следует отметить, что Джулия Джонс написала книгу под названием "Простые способы продлить свою жизнь".

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