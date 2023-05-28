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Врач назвала самый полезный вид хлеба для пожилых людей

1:08
Здоровье

Маргарита Королёва, врач-терапевт и диетолог, раскрыла наиболее полезный вид хлеба для пожилых людей, как сообщает информационный портал "Москва 24".

Врач назвала самый полезный вид хлеба для пожилых людей
Фото: pixabay.com

Оказалось, что наиболее благоприятным вариантом является цельнозерновой хлеб. Он обладает огромным содержанием растительных волокон, которые положительно влияют на функционирование желудочно-кишечного тракта, а также содержит витамины группы В, необходимые для нормальной работы организма.

Эксперт отметила, что растительная клетчатка стимулирует двигательную активность кишечника, способствуя удалению его содержимого. Для пожилых людей двигательная активность имеет особое значение, так как они часто ведут сидячий образ жизни и страдают от запоров.

С другой стороны, по словам эксперта, стоит ограничить потребление белого хлеба. Его мякиш нарушает работу кишечника и утяжеляет микрорельеф тонкого кишечника, что в итоге препятствует его способности усваивать питательные вещества и функционировать в пищеварительной системе.

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Правильный хлеб заменит мясо. В чём польза хлеба?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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